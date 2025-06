Sanremo, Mauro Mazza chiude i Martedì Letterari con “Mostruosa mente”: domani la cerimonia del Premio Semeria (Foto)

Si è concluso oggi pomeriggio, nel Teatro del Casinò di Sanremo, l’appuntamento con i Martedì Letterari in attesa della cerimonia di premiazione del Premio Letterario Internazionale “Antonio Semeria”, in programma sabato 14 giugno alle ore 16.00. Protagonista dell’incontro, curato da Marzia Taruffi, è stato Mauro Mazza, che ha presentato il suo ultimo libro Mostruosa mente. L'inferno di Magda Goebbels, edito da Fazi. Con lui, sul palco, Matteo Moraglia e Carlo Sburlati.

Il romanzo ripercorre gli ultimi dieci giorni di vita di Magda Goebbels, moglie del gerarca nazista Joseph Goebbels, rinchiusa nel bunker del Führer nell’aprile 1945, alla vigilia della caduta del Terzo Reich. In una narrazione potente e inquietante, Mazza compone un affresco interiore che fonde memoria, colpa e fanatismo, rivelando la parabola tragica della donna simbolo del nazionalsocialismo. “Questo è l’inferno. Ormai non resta più niente da ricordare… Saranno i vincitori a scrivere la storia degli sconfitti”, scrive l’autore, dando voce al tormento della protagonista nel momento in cui, senza vie di fuga, sceglie la morte per sé e per i suoi sei figli.

Mostruosa mente è un viaggio letterario nella follia del potere e nella cecità ideologica che ha marchiato la storia del Novecento. Mazza, giornalista e già direttore del TG2, Rai Uno e Rai Sport, nonché commissario straordinario per l’Italia alla Buchmesse 2024, torna così alla narrativa dopo i romanzi L’albero del mondo (2012) e Il destino del papa russo (2016).

Il prossimo appuntamento culturale al Casinò di Sanremo sarà sabato 14 giugno alle ore 16.00 con la Cerimonia di Premiazione del Premio Letterario Internazionale “Antonio Semeria” – Sezione inediti, evento che chiuderà ufficialmente la stagione primaverile dei Martedì Letterari.