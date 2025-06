Sanremo: domani visita guidata al Cimitero Monumentale, concluso l’iter di adesione all'ASCE

Si terrà domani, con inizio alle 10, una nuova visita guidata al Cimitero Monumentale della Foce. A curarla sarà Marco Macchi, guida turistica, laureato in storia, esperto di storia locale ed autore di libri di storia e ambiente. La visita riguarderà le sepolture di illustri personaggi russi, francesi e di tutto il mondo.

“Dopo il successo dell’incontro organizzato insieme al Casinò con Antonio Caprarica, che ha richiamato un numeroso ed interessato pubblico, proseguono le attività culturali organizzate presso il Cimitero Monumentale della Foce – dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali – In questi mesi abbiamo messo in campo diverse iniziative, volte a valorizzare il sito e a farlo conoscere sotto il profilo culturale, con le numerose tombe di illustri figure che hanno contribuito allo sviluppo artistico e culturale della città. Intanto si è completato in questi giorni l’iter di adesione alla rete europea dell'ASCE (Associazione dei Cimiteri Significativi d’Europa) che collega 180 importanti cimiteri, tra i quali adesso anche il nostro Monumentale, di 22 Paesi. Il Comune di Sanremo, infatti, è già stato invitato come socio a partecipare al Congresso internazionale di Dresda in programma il prossimo mese di settembre. Un ringraziamento va infine rivolto anche ai volontari che hanno partecipato alle giornate dedicate allo spolvero, svolte sotto l'egida dell'associazione Rotary, che vedranno a breve un nuovo appuntamento”.

Le iniziative al Monumentale, infatti, proseguiranno sabato 28 giugno con una nuova attività di spolvero delle sepolture.