Entroterra, vicepresidente Regione Alessandro Piana: "Oltre 2 milioni di euro per infrastrutture e sicurezza nei Comuni"

La Regione Liguria, nell’ambito del Fondo Strategico, ha approvato un pacchetto di interventi per lo sviluppo di infrastrutture viarie e idriche e per la sicurezza nei Comuni del territorio, per un importo complessivo di oltre 2 milioni di euro. Le risorse, stanziate attraverso il Fondo Strategico Regionale, andranno a sostenere cinque progetti in altrettanti Comuni liguri.

Nel dettaglio gli interventi riguarderanno: il comune di Isolabona (IM), per la riqualificazione della via E. Veziano (centro storico) per un importo totale di 150.000,00 euro; il comune di Diano San Pietro (IM) per l’intervento di miglioramento dell’acquedotto potabile per un importo totale: € 420.000,00; il comune di Lumarzo (GE), per lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada comunale in via Tolara per un importo totale di 148.000,00 euro; il comune di Deiva Marina (SP), per la messa in sicurezza della strada comunale in frazione Piazza per un importo totale di 150.000,00 euro; il comune di Balestrino (SV), per l’adeguamento ed efficientamento della sorgente in località Fontanagrossa per un importo totale di 147.583,27 euro.

“Con queste azioni, la Regione conferma l’impegno per la tutela del territorio, il sostegno concreto ai piccoli Comuni e la sicurezza delle comunità locali - dice il vicepresidente della Regione Alessandro Piana, con delega all’Entroterra e agli Enti Locali. Inoltre, grazie al lavoro congiunto con il collega Assessore alla Sicurezza, Paolo Ripamonti, che ringrazio per la proficua collaborazione - continua Piana - nel solo imperiese arriveranno oltre un milione di euro da investire per l’installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza in 43 Comuni della provincia di Imperia con meno di 3.000 abitanti. Un impegno concreto per tutelare i cittadini e migliorare il presidio del territorio anche nelle aree più periferiche”.