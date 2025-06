Sanremo: nuova lite in fondo a via Martiri, sudamericano aggredito da un connazionale e intervento della Municipale

Intervento della Polizia Municipale, ieri pomeriggio poco prima delle 18 in via Martiri della Libertà (vicino a salita san Giuseppe), per tentare di sedare una lite tra due uomini di origine sudamericana.

L’aggressore del connazionale è fuggito alla vista degli agenti, mentre la vittima (un 35enne) è stata trasporta in ospedale in codice giallo. Secondo quando appurato dalla Municipale i due avevano decisamente alzato il gomito.

Purtroppo, come denunciato più volte da residenti e commercianti, nella zona si radunano quasi ogni pomeriggio molte persone, la maggior parte extracomunitari, che acquistano bottiglie di birra e molto spesso esagerano con l’alcol.

Questo porta ad alzare i toni che, diverse volte degenerano in liti e risse.