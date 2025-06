Confesercenti Imperia a disposizione per le imprese: novità per le edicole

Novità per il settore delle edicole, attività in grosse difficoltà, che rappresentano un servizio molto utile per i cittadini e le imprese .

Confesercenti Imperia informa annuncia l'apertura di un sportello ad hoc per il bando nazionale Contributo 2025 a sostegno della trasformazione digitale e del ammodernamento tecnologico delle edicole.

L’iniziativa è destinata alle imprese con punto vendita esclusivo di giornali e riviste e prevede un contributo fino a 4.000 euro, pari al 60% delle spese sostenute nel 2024 per:

-imposte (IMU, TASI, CUP, TARI)

-canone di locazione

-utenze (energia elettrica, telefono, Internet)

-registratori di cassa e POS

-investimenti in digitalizzazione e innovazione tecnologica.

Le domande potranno essere presentate dal 1° al 30 luglio 2025.

Confesercenti Imperia fornisce tutte le informazioni necessarie per la presentazione della domanda e nella predisposizione della documentazione richiesta.

Per informazioni e assistenza:

📧 email: confesercenti.imperia@catliguria.it

📱 telefono : 0183 720040

Confesercenti Imperia – al fianco delle edicole per innovare e resistere.