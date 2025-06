Contributi economici per i centri estivi a Ventimiglia: un aiuto concreto alle famiglie per coprire le spese di frequenza

Sono stati definiti i criteri per l’assegnazione di contributi economici finalizzati alla parziale totale copertura delle spese sostenute per la frequenza delle attività dei centri estivi, di servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa da parte dei minori di età da 0 a 17 anni, residenti nel Comune di Ventimiglia.

Il contributo è quantificato in base alla fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare.

La prima fascia prevede un contributo Massimo erogabile pari a € 500,00 in favore dei nuclei familiari con ISEE da zero a € 4.000,00.

La seconda fascia prevede un contributo Massimo erogabile pari a € 400,00 in favore di nuclei aventi attestazione ISEE da 4.000,00 a € 10.000,00.

La terza fascia prevede l'assegnazione di un contributo massimo di euro 240 in favore di nuclei familiari con attestazione ISEE di valore pari a Superiore a € 10.000,00 e inferiore a 22.000,00.

“Abbiamo lavorato soprattutto sulla prima fascia, portandola da zero a € 4.000,00 proprio per poter allargare le maglie e poter andare incontro a più famiglie – dichiara l’Assessore ai Servizi Socio Educativi Milena Raco - considerato il fatto che già per le rette degli asili nido la soglia della fascia “grigia” è stata rivista da zero a € 4.000, 00; si intende, visto il lavoro già svolto dagli uffici, che ringrazio, seguire una linea che per quest’anno è stata identificata in tali importi; naturalmente questo indirizzo va a sottolineare la volontà sotto l’Assessorato ai Servizi Socio Educativi di poter andare incontro alle esigenze delle famiglie meno abbienti allo stesso modo dando priorità anche alle famiglie con più figli, di portatori di handicap ed ai minori affidati al Comune di Ventimiglia da parte dell'autorità giudiziaria o segnalati dal servizio sociale comunale.

Le domande per accedere al contributo potranno essere presentate dal 9 Giugno e fino al 30 di Settembre.

Link: https://www.comune.ventimiglia.im.it/it-it/amministrazione/bandi-di-gara/2025/avviso-per-l-assegnazione-di-contributi-economici-finalizzati-alla-parziale-o-totale-copertura-46376-1-61701cb7830700e74582737fcf480b30