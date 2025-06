Auguri all'Arma dei Carabinieri, Gianni Berrino: "Un pilastro di sicurezza e valori"

"In occasione del 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, rivolgo un sentito augurio a tutte le donne e gli uomini dell’Arma, che con dedizione, professionalità e spirito di sacrificio operano quotidianamente al servizio della collettività e delle Istituzioni repubblicane". A dirlo è il senatore Gianni Berrino di Fratelli d'Italia.

"L’Arma dei Carabinieri - continua Berrino - rappresenta un pilastro fondamentale della sicurezza nazionale, distinguendosi per il suo radicamento capillare sul territorio e per la vicinanza concreta ai cittadini. La sua storia, intrecciata indissolubilmente con quella dell’Italia unita, è segnata da valori di legalità, giustizia e fedeltà allo Stato.

In questo giorno solenne, rinnoviamo la nostra più alta considerazione e il pieno sostegno all’Arma dei Carabinieri, esempio costante di impegno, integrità e senso dello Stato.

Viva l’Arma dei Carabinieri, viva la Repubblica Italiana".