Sondaggio sui presidenti di Regione, Marco Bucci è decimo nella classifica nazionale del gradimento

Decimo posto in classifica, a metà della graduatoria. Nei giorni in cui il centrodestra locale deve ancora fare i conti con la sconfitta elettorale alle comunali, Marco Bucci incassa il risultato del sondaggio Swg, pubblicato da Ansa, sul gradimento dei presidenti di Regione in Italia.

Il primo posto della graduatoria, ormai, non fa più notizia: Luca Zaia, presidente del Veneto, primeggia con il suo 70%, seguito da Massimiliano Fedriga del Friuli-Venezia Giulia al 64%. Sul terzo gradino del podio Stefania Proietti, presidente dell'Umbria, al 53%.

E Bucci? Il gradimento del presidente di Regione Liguria, secondo il sondaggio, è al 39%. Senza infamia e senza lode, quindi. Stesso piazzamento di Vito Bardi, presidente della Basilicata che, però, perde quattro punti percentuali rispetto all'ultima rilevazione.