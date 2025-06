Ventimiglia: trionfo di emozioni e riflessioni: ha recita di fine anno alla scuola Primaria di Latte

Un pomeriggio indimenticabile, nonostante la pioggia, ha animato la comunità di Latte oggi, 4 giugno 2025, con la recita di fine anno degli alunni della scuola primaria. L'evento, un vero e proprio tripudio di talento e sensibilità, ha visto i giovani protagonisti esibirsi con performance toccanti e significative che hanno dimostrato di essere capaci di dar voce e corpo a temi complessi e attuali con incredibile passione.

Le rappresentazioni hanno esplorato l'importanza dell'affettività e dell'inclusione, celebrando la forza di essere "supereroi" nel quotidiano. Particolarmente apprezzata è stata la capacità dei giovani attori di integrare l'intelligenza artificiale nella narrazione, dimostrando come, anche nell'era digitale, i sentimenti umani, le connessioni e l'accoglienza delle diversità rimangano il cuore pulsante della società. Il messaggio ha evidenziato come l'IA non potrà mai sostituire la profondità di un abbraccio, la forza di un sorriso sincero o la ricchezza che nasce dall'incontro tra persone diverse.

Richiamando una celebre frase di Albert Einstein ("Non ho talenti speciali, sono solo appassionatamente curioso."), la riflessione ha elogiato la curiosità e la sensibilità dimostrate dai bambini nell'affrontare questi argomenti. Elementi che, secondo il discorso, sono la vera chiave per costruire un futuro in cui la tecnologia sia uno strumento al servizio dell'umanità, e non il contrario. Un futuro in cui, pur essendo connessi, si possa essere empatici e inclusivi, senza mai agire a discapito dei valori più profondi.

"Ringraziamo tutti i ragazzi - evidenziano dalla scuola - per le emozioni e gli spunti di riflessione offerti. Le loro esibizioni sono state la prova che l'intelligenza più grande risiede nel cuore, nella capacità di sentire e di includere. Un invito finale a continuare a essere curiosi, a sognare e a costruire un mondo dove l'umanità sia sempre al centro ha chiuso un pomeriggio di grande successo e profondo significato". La scuola primaria di Latte, una piccola scuola di frontiera e facente parte dell’IC2 Cavour di Ventimiglia diretto dalla Preside dott.ssa Costanza si è sempre distinta non solo per la sua anima digitale, ma anche per l’accoglienza, l’integrazione e l’inclusione.

Nelle foto allegate gli alunni e le insegnanti Alessia, Anna, Antonella, Cristina, Giulia, Raffaella Rita, Sara, Stella e la collaboratrice Annamaria.