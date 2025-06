Spiagge, Ventimiglia affida il servizio straordinario di pulizia del litorale

Sole e caldo invogliano cittadini e turisti ad andare al mare. Il comune di Ventimiglia ha, perciò, affidato il servizio straordinario della pulizia delle spiagge in vista della stagione balneare.

"È stato affidato per i mesi estivi il servizio straordinario di pulizia delle spiagge cittadine per garantire decoro, igiene e accoglienza lungo tutto il nostro litorale" - fanno sapere il sindaco Flavio Di Muro e l'assessore Domenico Calimera.

"Proprio oggi abbiamo terminato l’installazione dei cestini per la raccolta differenziata su tutte le spiagge per incentivare il rispetto dell’ambiente da parte di tutti i fruitori" - svelano - "Da domani, invece, prenderà il via anche lo sfalcio completo per garantire piena fruibilità delle aree balneari".

"Confidiamo, però, nel senso civico di cittadini e turisti, poiché da giorni stiamo rimuovendo continui cumuli di spazzatura" - sottolineano - "Continueremo a prenderci cura della nostra costa con l’obiettivo di offrire un’estate all’altezza delle aspettative".