Rapinano un anziano della collanina d’oro all’uscita del supermercato: operazione lampo della Polizia di Stato che ferma i due autori

Gli agenti della Questura hanno fermato repentinamente i due autori di una rapina ai danni di un 82enne (B.S.) nei pressi del Lidl di Imperia. Si tratta di due stranieri di 20 e 41 anni che lo avevano 'notato' all’interno dell’esercizio commerciale. L’anziano dopo aver fatto la spesa, è stato seguito dai due che hanno tentato di distrarlo. Uno dei due lo ha afferrato da dietro con violenza e, dopo averlo immobilizzato, gli ha strappato la collanina d'oro, nonostante la decisa reazione della vittima.

L’aggressore, dopo essersi impossessato del gioiello, si è dato alla fuga sotto gli occhi impauriti dei numerosi testimoni, anche bambini, che hanno assistito impotenti alla cruenta scena. Alcuni presenti provavano a rincorrerli, perdendo però le loro tracce. Poco dopo gli agenti hanno trovato i due in stazione mentre tentavano di fuggire in Francia. La vittima è stata medicata in Pronto Soccorso e giudicarta guaribile in 10 giorni. I due sono in carcere.