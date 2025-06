Ospedaletti, arriva l’ispettore ambientale: accordo triennale con l’associazione di soccorso veterinario

Il Comune di Ospedaletti potenzia il controllo sul territorio e investe nella tutela ambientale. Con una delibera approvata all’unanimità dalla Giunta comunale il 15 maggio, l’amministrazione ha siglato una nuova convenzione triennale con l’associazione “Emergenza Val Nervia ODV Soccorso Veterinario” per l’affidamento del servizio di ispettore ambientale.

L’accordo prevede un contributo comunale di 2.000 euro all’anno e affida all’associazione, con sede a Dolceacqua, il compito di vigilare sul rispetto delle normative ambientali e del decoro urbano, affiancando la Polizia Locale nel monitoraggio e nella segnalazione delle eventuali violazioni. Oltre alla funzione ispettiva, l’associazione è già attiva a Ospedaletti con un servizio gratuito di pronto intervento per animali domestici in difficoltà, malati o feriti. La nuova convenzione rafforza dunque il legame tra Comune e volontariato, ampliando le attività in favore della sicurezza e del benessere pubblico.

Il servizio di vigilanza sarà svolto da personale qualificato, tra cui ispettori ambientali, guardie parco volontarie e agenti di polizia rurale. Ogni intervento sarà documentato attraverso specifici verbali, a disposizione dell’amministrazione per verifiche e valutazioni sull’efficacia del servizio. Il sindaco Daniele Cimiotti ha ricevuto mandato per la firma della convenzione, che entra in vigore per tre anni con la possibilità di recesso anticipato da parte del Comune in casi previsti dalla legge. L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di sostenibilità e tutela del territorio portato avanti dall’amministrazione comunale.