Festa della Repubblica: il Sappe saluta il nuovo comandante Flavio Godano e ringrazia i reparti di Imperia e Sanremo

In occasione del 79° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana il Sappe, primo sindacato di categoria rappresentativo della Polizia Penitenziaria, ha espresso le proprie congratulazioni al nuovo Comandante di Reparto della Casa Circondariale di Imperia, il commissario Flavio Godano, proveniente da Ferrara ed entrato a far parte del 7° corso di commissari.

“Al nuovo comandante – evidenzia il Sappe - va l'augurio di un proficuo lavoro e di grandi soddisfazioni professionali alla guida di un reparto impegnato e altamente qualificato”. Il segretario del Sappe Giuseppe Giangrande si è congratulato con i reparti di Imperia e Sanremo per la partecipazione alla cerimonia del 2 Giugno, svolta in Calata Anselmi ad Imperia, accompagnando il neo comandante in un momento di grande valore simbolico e istituzionale.

“Un ringraziamento speciale – dice - va alla segreteria regionale con Vincenzo Tristaino, per il continuo sostegno e la vicinanza alle donne e uomini della Polizia Penitenziaria”.