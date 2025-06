Caos cantieri, autisti di bus turistici bloccati per ore in autostrada: il Gruppo Alziamo i toni scrive una lettera alla Regione Liguria

"Le autostrade della Liguria, soffocate dai cantieri, continuano a vivere lunghe code, non solo nei weekend e nei ponti come quello del 2 giugno ma quotidianamente al di fuori di ogni festività, e la soluzione, come sempre, non si trova. Bisogna cercare di limitare i danni economici che questa situazione sta provocando, ricordiamo anni e anni di incuria con profitti esorbitanti da parte del concessionario. Si necessita, perciò, di un 'doppio autista'" - dice il Gruppo 'Alziamo i toni', a fronte delle numerose richieste pervenute da privati cittadini, autisti di bus turistici ma non solo, in una lettera aperta alla Regione Liguria. Il Gruppo 'Alziamo i toni' intende, infatti, farsi portavoce delle problematiche, unendosi all'Associazione Nazionale Autotrasporto viaggiatori verso la quale si rende fin d'ora disponibile per dare un supporto.

"In particolare, intendiamo 'dare voce', come è nostro costume, a chi non può" - sottolinea l'avvocato Enrico Amalberti del Gruppo Alziamo i toni - "Si necessita di 'doppio autista', in quanto vigono normative, giustamente, molto rigide a tutela della sicurezza sulle strade. Proprio per questo si ritiene degna di lode, nonché giuridicamente corretta, una deroga per le ore di guida, dovuta a 'causa di forza maggiore', come anche previsto dal codice civile vigente. Ormai la riviera, sia ponente che levante, ma soprattutto ponente, è un'incognita. Abbiamo anche la problematica di riuscire a capire le istituzioni, soprattutto il Ministero dei Trasporti, se riusciamo ad avere qualche deroga su questo discorso dei vincoli che abbiamo”.

"E' giusto non considerare le ore di coda, che risultano dalla scatola nera, maggiori rispetto a quelle previste dalla legge, tempo di guida" - afferma - "Per questo, si chiede alla Regione Liguria, nella persona del presidente e degli assessori competenti, di farsi portavoce presso il Ministero dei Trasporti, al fine di trovare una soluzione a tale inconveniente, nonché un deciso intervento della stessa al fine di risolvere il caos dei cantieri, forieri di gravi ed irreparabili danni ai cittadini e alle aziende che utilizzano l'autostrada per motivi di lavoro, e non solo, in quanto fonte di stress e perdita economica".