A Sanremo scoperto un banco di roccia con tre piccoli fori che rappresentano la cintura di Orione

A Sanremo in località Eremo di San Michele scoperto un banco di roccia con tre piccoli fori che rappresentano la cintura di Orione. Lo rende noto Andrea Eremita di Archeonervia.



Viene indicata come cintura di Orione un insieme di tre stelle Alnitak, Alnilam e Mintaka allineate che si trovano nella costellazione di Orione formata da una sagoma di nove stelle che raffigurano il gigantesco atletico cacciatore che Zeus dopo la sua morte volle collocare tra le stelle. Tre stelle conosciuto da tutti i popoli dell’antichità in tutti i continenti in ragione della loro luminosità e brillantezza che ne rende facile l’avvistamento nei mesi autunnali e invernali elette dal popolo cin

ese a divinità e suggerito in Egitto l'allineamento delle tre piramidi di Giza. Tra le tante versioni della mitologia greca che riassumono le malefatte di Orione figlio di Poseidone dio dei mari e dei terremoti e di Euriale figlia di Minosse re di Creta, si narra che un giorno l’aitante cacciatore camminando sulle acque del mare raggiunse l’isola di Chio dove, folgorato dalla bellezza di Meope la violentò.

Il padre della povera fanciulla per vendetta lo accecò e lo cacciò dall’isola. Fa seguito un passo di Omero nel quale ricorda che Orione venne ucciso nell’isola di Ortigia a colpi di freccia da Artemide per gelosia perché gli aveva insidiato la moglie.