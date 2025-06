Guida completa all’acquisto di Snorter Token (Snort): dalla prevendita allo staking su Solana

Nel contesto sempre più dinamico delle criptovalute emergenti sulla rete Solana, Snorter Token (SNORT) sta attirando l’attenzione della community dei crypto investors. Infatti, questa nuova crypto unisce la narrativa propria delle meme coin con funzionalità avanzate di un trading bot.

Inoltre, durante la presale SNORT integra meccanismi di staking automatizzato e altri strumenti di incentivazione per la community e gli early adopters. In generale, l’obiettivo è quello di offrire un’esperienza ironica ma al tempo stesso tecnicamente solida.

Dunque, la seguente guida illustra le modalità di partecipazione alla prevendita di Snorter Token e le procedure essenziali per eseguire l'acquisto in sicurezza, oltre a fornire una panoramica delle opportunità di staking disponibili fin da subito.

Fase iniziale: strumenti e risorse necessarie

Per interagire con la prevendita del token SNORT è indispensabile predisporre alcuni strumenti digitali fondamentali.

Infatti, l'accesso alla piattaforma della presale di SNORT richiede un wallet compatibile con la rete Solana, così come l’utilizzo di criptovalute accettate dalla piattaforma di prevendita.

In sintesi, è necessario disporre dei seguenti strumenti:

Un wallet decentralizzato compatibile con Solana, tra cui Best Wallet, Phantom o Solflare.

Delle valute digitali “ponte” da convertire in SNORT: Solana (SOL), Ethereum (ETH) o Tether (USDT).

Una connessione sicura a Internet, preferibilmente con dispositivi protetti.

Una corretta preparazione in questa fase riduce significativamente i rischi operativi o di sicurezza informatica. Inoltre, è sempre raccomandata la verifica multipla degli indirizzi utilizzati per evitare phishing o truffe.

Creazione del wallet e caricamento dei fondi

Il primo passaggio operativo consiste nella creazione di un portafoglio digitale compatibile con la rete Solana.

Come anticipato in precedenza, portafogli come Best Wallet o Phantom potrebbero essere soluzioni molto utili per completare l’acquisto di SNORT e detenere i token per il periodo preferito.

In particolare, Best Wallet consente agli utenti di operare in maniera semplice e veloce in un ambiente multi-chain. Quindi, gli utenti potrebbero decidere di acquistare le valute ponte tramite questo strumento, evitando quindi di utilizzare exchange centralizzati o broker online.

Infatti, è necessario che le valute ponte siano disponibili sul wallet decentralizzato, considerando che sarà possibile connetterlo alla piattaforma della presale di SNORT.

Accesso al portale di prevendita Snorter Token

Completata la fase di preparazione, si può accedere al sito ufficiale della prevendita SNORT.

Una volta connessi, viene richiesto di collegare il wallet dopo aver cliccato sui pulsanti “Acquista con crypto” o “Acquista con Solana”.

Dopo aver scelto l’opzione preferita, la piattaforma riconosce automaticamente le criptovalute presenti nel wallet e permette di procedere con l’acquisto in pochi passaggi:

Selezione dell’asset da impiegare (SOL, ETH, USDT).

Inserimento dell’importo desiderato.

Conferma dell’operazione con firma della transazione nel wallet.

Attesa della conferma on-chain.

In particolare, l’intero processo viene eseguito tramite smart contract e non richiede alcuna registrazione manuale. Infatti, la conferma della transazione è generalmente visibile entro pochi secondi attraverso i principali explorer di Solana.

In aggiunta, è possibile notare che è possibile avviare il procedimento di acquisto anche tramite il pulsante “Acquista con carta”, ossia tramite valute fiat. In ogni caso, questa soluzione risulta essere molto più lenta.

Staking anticipato: attivazione e ricompense

Una delle funzionalità più apprezzate del progetto SNORT consiste nella possibilità di attivare lo staking dei token acquistati anche prima della loro distribuzione e del lancio ufficiale.

Questa opzione consente l'accumulo di SNORT con rendimenti passivi, incentivando il mantenimento a lungo termine degli asset. Per questo motivo, questa offerta di mercato potrebbe esplodere anche durante la presale, in quanto diverse whale a caccia di rendimenti elevati potrebbero puntare sulle potenzialità di SNORT.

Quindi, per mettere in stake SNORT durante la fase di prevendita, è necessario effettuare i seguenti passaggi:

Collegamento del wallet alla sezione staking della piattaforma.

Inserimento dell’importo desiderato da vincolare.

Firma della transazione con validazione del blocco fondi.

Visualizzazione in tempo reale dei rendimenti generati.

Quindi, i token vengono bloccati tramite smart contract e non necessitano di spostamento su altre piattaforme. Il sistema offre rendimenti variabili in base alla fase di prevendita e alla durata del blocco.

In generale, questa offerta di mercato ha alimentato l’hype nella community dei crypto investors, coinvolgendo diversi influencer e youtuber famosi.

Pertanto, molti esperti ritengono che questa crypto potrebbe diventare uno degli asset su cui puntare durante la prossima estate, considerando che non si tratta di una semplice meme coin, ma di una crypto con utility connessa ad un trading bot integrato.

Sito Web | X



















Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.