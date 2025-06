Coldirodi, incendio alla canna fumaria del ristorante “Il Panorama”: nessun ferito

Paura nella serata di oggi a Coldirodi, dove intorno alle 21.20 si è sviluppato un incendio alla canna fumaria del ristorante “Il Panorama”. Subito è scattato l’allarme e sul posto è intervenuta in tempi rapidi una squadra dei vigili del fuoco di Sanremo.

Grazie al pronto intervento dei pompieri, le fiamme sono state spente rapidamente, evitando che l’incendio potesse estendersi ad altre parti del locale o agli edifici vicini. Sul posto è giunta anche un’ambulanza in via precauzionale, ma fortunatamente non si sono registrati feriti.

Le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse senza particolari criticità. Il ristorante è stato poi sottoposto ai controlli di rito da parte dei tecnici per verificare eventuali danni alla struttura.