Esplosione durante il cambio di una bombola di Gpl a Riva Ligure, appartamento inagibile. Fuga di gas a Camporosso

Momenti di paura, ieri sera poco dopo le 20.20, in regione Casai a Riva Ligure (al confine con Castellaro), per un'esplosione avvenuta all'interno di un'abitazione durante le operazioni di sostituzione di una bombola di Gpl. Secondo le prime informazioni, all'origine dell'incidente ci sarebbe stata una manovra errata durante il cambio della bombola, che avrebbe provocato l'innesco del gas e la conseguente esplosione. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma l'episodio ha provocato danni tali da rendere inagibile l'appartamento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo, che hanno provveduto innanzitutto a evacuare lo stabile, mettendo al sicuro le persone presenti. I pompieri hanno quindi effettuato le verifiche all'interno dell'abitazione e nell'area interessata dall'esplosione, procedendo con le operazioni necessarie per eliminare ogni ulteriore situazione di pericolo. Al termine dell'intervento, l'appartamento è stato dichiarato inagibile a causa dei danni provocati dall'esplosione.

Un secondo intervento legato al Gpl si è verificato questa mattina a Camporosso, in località Ciaixe, dove è stata segnalata una fuga di gas proveniente da un bombolone. Anche in questo caso è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, questa volta dal distaccamento di Ventimiglia, per mettere in sicurezza l'area e verificare l'origine della perdita. I pompieri hanno operato per scongiurare ulteriori rischi e consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza nella zona.

Due episodi distinti, dunque, che hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco nell'arco di poche ore e che hanno riportato l'attenzione sui rischi legati agli impianti e alle bombole di Gpl, soprattutto durante le operazioni di sostituzione e movimentazione. Nel caso di Castellaro, la situazione avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, considerato che l'esplosione è avvenuta all'interno di un'abitazione. Fortunatamente, non si sono registrate persone ferite.