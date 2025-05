Ponte 2 giugno, Coldiretti Liguria: “Buone le prenotazioni in agriturismi e ittiturismi, tra costa ed entroterra

Scattano le partenze per il ponte del 2 giugno anche in Liguria, dove – in linea con il dato nazionale secondo cui 1 italiano su 3 sfrutterà il ponte per trascorrere almeno un giorno fuori casa – si registra una buona affluenza nelle strutture agrituristiche e ittituristiche, complice l’arrivo del caldo e le previsioni meteo favorevoli. Secondo Coldiretti Liguria, le prenotazioni sono in crescita sia lungo la costa sia nell’entroterra, con una tendenza ormai consolidata alla scelta last minute, spesso influenzata dalle condizioni climatiche e dalla possibilità di muoversi per pochi giorni senza allontanarsi troppo da casa.

A trainare la domanda è la voglia di natura, relax e buona cucina, con gli agriturismi liguri che si confermano tra le mete privilegiate per chi cerca esperienze autentiche, ospitalità familiare e prodotti del territorio. In crescita l’interesse verso gli ittiturismi, che offrono un contatto diretto con il mondo della pesca e la cucina di mare a chilometro zero, grazie anche al costante lavoro di promozione portato avanti da Coldiretti. La varietà dell’offerta, che va dalla ristorazione tipica alla possibilità di partecipare a degustazioni, escursioni o laboratori, rende le strutture agrituristiche della regione sempre più attrattive anche nei fine settimana e nei ponti primaverili.

“Il ponte del 2 giugno”, commentano Gianluca Boeri, Presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, Delegato Confederale, “rappresenta il primo vero test in vista della stagione estiva e le premesse sono positive. Gli agriturismi liguri, spesso a conduzione familiare, sono una risorsa fondamentale per il turismo regionale: offrono ospitalità, valorizzano i prodotti locali e contribuiscono a mantenere vive le aree rurali dell’entroterra, contrastando lo spopolamento”.

“La Liguria può contare su una rete di agriturismi e ittiturismi di qualità”, aggiunge Davide Busca, Responsabile di Terranostra Liguria, “che coniugano accoglienza, sostenibilità e valorizzazione del patrimonio enogastronomico. Dalla Riviera ai borghi dell’entroterra, le nostre strutture offrono esperienze uniche, capaci di raccontare la bellezza e l’identità del territorio”.

Frequentare gli agriturismi e gli ittiturismi liguri significa sostenere l’economia locale, scoprire sapori autentici, entrare in contatto diretto con chi produce nel rispetto della terra e del mare. Un modo di viaggiare che fa bene all’ambiente e al tessuto sociale delle comunità liguri, che anche in occasione del ponte del 2 giugno sono pronte ad accogliere turisti e visitatori con la passione di sempre.