Coltivaitalia: un miliardo di euro per il settore primario, inversione di rotta e sostegno all'agricoltura ligure

L’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge Coltivaitalia, con un pacchetto di misure da un miliardo di euro per il settore primario, rappresenta un’inversione di rotta netta rispetto alle scelte penalizzanti della Commissione europea, e un segnale politico forte che riconosce il ruolo strategico dell’agricoltura italiana. Per Coldiretti Liguria si tratta di un’occasione importante per sostenere le aziende agricole della regione, che operano in condizioni complesse tra terrazzamenti, aree interne e colture specializzate.

“Questo provvedimento”, commentano Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, Delegato Confederale, “può dare risposte concrete a un comparto che in Liguria svolge un ruolo chiave per la tutela del paesaggio, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la valorizzazione del Made in Italy agroalimentare. Ma è fondamentale che il Parlamento lo approvi senza indugi e che le risorse vengano subito rese disponibili”.

Tra le novità più rilevanti del testo, spicca il potenziamento del ruolo dei Caa (Centri di assistenza agricola) per snellire le pratiche burocratiche. Una scelta attesa da tempo, che può contribuire ad abbattere i tempi di risposta e semplificare la vita delle imprese agricole, spesso oppresse da un sistema di controlli eccessivamente macchinoso. Un altro aspetto centrale riguarda il sostegno ai contratti di filiera, strumento che Coldiretti promuove da anni per rafforzare le produzioni 100% italiane, garantendo una maggiore equità nella distribuzione del valore lungo tutta la catena agroalimentare, oltre a un nuovo piano Olivicolo.

“La filiera corta e trasparente è una delle chiavi per dare stabilità economica alle imprese e favorire investimenti in tecnologie, ambiente e innovazione. Bene anche il via libera alla nostra proposta di valorizzare la linea vacca-vitello e sostenere la zootecnia, comparto che anche in Liguria ha bisogno di certezze”. Molto apprezzata anche la spinta alla digitalizzazione dell’agricoltura, con risorse dedicate a meccanizzazione avanzata, sensori, intelligenza artificiale e innovazione digitale, in coerenza con quanto già messo in campo da Coldiretti attraverso il progetto Coldiretti Next e il Polo Digitale per le imprese agricole.

Un capitolo importante è riservato ai giovani imprenditori agricoli, con misure per facilitare l’accesso alla terra e al credito, due delle principali barriere all’ingresso per chi desidera avviare un’impresa in agricoltura. “In Liguria ci sono tanti giovani che credono in un’agricoltura moderna, multifunzionale e radicata nel territorio – sottolinea Boeri –. Dobbiamo metterli nelle condizioni di restare e crescere, non costringerli ad abbandonare”.

Infine, tra gli interventi più attesi, anche la moratoria sui mutui per le aziende colpite da epizoozie come Peste Suina Africana e Blue Tongue, due emergenze sanitarie che coinvolgono in modo diretto anche il tessuto zootecnico ligure. “Ora serve concretezza”, concludono Boeri e Rivarossa. Coltivaitalia va nella giusta direzione, ma sarà il modo in cui verrà applicato a fare davvero la differenza per l’agricoltura ligure”.