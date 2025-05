Sanremo: lavori di asfaltatura ancora da terminare, strada Tre Ponti riapre almeno fino al 3 giugno (Foto)

A partire dalle 18 di oggi fino alle 7 del 3 giugno, strada Tre Ponti sarà temporaneamente riaperta al transito veicolare e pedonale. La decisione, essendo i lavori di Rivieracqua ormai in fase di ultimazione, è stata assunta per favorire la raggiungibilità delle spiagge in occasione dei giorni di festa.

La strada sarà percorribile con una velocità massima consentita di 20 km/h. Prima di disporre la riapertura è stata inoltre messa in sicurezza la porzione di cantiere ancora presente nella prima parte.

Per consentire il completamento dell’intervento, a partire dalle 7 di martedì prossimo, l’area sarà nuovamente consegnata a Rivieracqua, con conseguente divieto di transito a veicoli e pedoni, comprensivo anche di divieto di sosta e fermata, per effettuare l’asfaltatura del rimanente tratto.