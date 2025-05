Sanità: al via la campagna social “occhio alle truffe” contro il phishing online

Parte oggi la campagna social di Salute Liguria “Occhio alle truffe”, mirata a informare la cittadinanza sui rischi legati a nuove forme di phishing online veicolate attraverso finti messaggi di conferma di prenotazioni sanitarie sul cellulare. Vengono richiamate alcune semplici informazioni da tenere a mente relative alle modalità di prenotazione e disdetta di visite ed esami. In particolare, si puntualizza che negli sms di conferma inviati dal sistema informatico non sono mai presenti link da cliccare e che, pertanto, qualsiasi altro messaggio di conferma costituisce un tentativo di truffa e deve essere eliminato. I canali corretti per disdire una visita o un esame restano Salute simplex (su app o web, selezionando Prenoto Salute), il numero Cup 010 538 3400, le farmacie abilitate e gli sportelli Cup. La campagna “Occhio alle truffe” verrà diffusa attraverso i principali canali social della Regione.



“La pubblica amministrazione ha il dovere di essere al fianco dei cittadini, di informarli e fare sensibilizzazione su temi importanti – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – Per questo abbiamo deciso di varare questa campagna, proprio per ribadire come sia necessaria la massima attenzione di fronte ai tentativi di truffa online che, purtroppo, sono sempre più frequenti, e ancora più gravi quando cercano di colpire i cittadini su un tema delicato come quello della salute”.



“Garantire ai cittadini un accesso sicuro e consapevole ai servizi sanitari è una nostra priorità - spiegano l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò e l’assessore alla Tutela dei consumatori Simona Ferro - Le truffe online legate a finti messaggi sanitari non solo minano la fiducia nei confronti del sistema pubblico, ma possono causare danni concreti, soprattutto alle persone più fragili. Con questa campagna vogliamo quindi fornire strumenti semplici e chiari per riconoscere e difendersi da questi tentativi di frode. Invitiamo quindi tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e a rivolgersi solo ai canali ufficiali”.



“Si tratta – afferma Furio Truzzi, Presidente dell’Istituto ligure del Consumo che gestisce l’informazione e la comunicazione digitale per le associazioni dei consumatori - di una campagna encomiabile e di grande importanza. Sono iniziative che consentono ai cittadini di porre sempre maggiore attenzione per proteggersi dai tentativi di truffa. A questo proposito, ricordiamo a tutti i cittadini liguri che ogni tentativo di truffa va segnalato alle forze dell’ordine o alle associazioni dei consumatori”.