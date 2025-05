Completati gli interventi straordinari sulla condotta sottomarina di adduzione tra Sanremo e Imperia

Completata con successo l’operazione di manutenzione straordinaria sulla principale condotta sottomarina di adduzione tra Sanremo e Imperia, infrastruttura strategica per l’intero sistema idrico della provincia. Gli interventi effettuati su quattro perdite hanno consentito di ripristinare il flusso di circa 7.000 metri cubi d’acqua al giorno, riportando alla normalità l’approvvigionamento idrico nei comuni della fascia costiera compresa tra Ospedaletti e Andora. Le attività hanno interessato le tratte marine tra Bordighera e Sanremo (oltre 3 km) e tra Sanremo- e Imperia (circa 15 km), con lavorazioni eseguite a profondità variabili comprese tra i 10 e i 30 metri, su tubazioni in acciaio da 800 mm di diametro.

L’operazione ha richiesto l’impiego di due squadre di sommozzatori specializzati e una barca di appoggio che hanno effettuato le riparazioni in circa 20 ore di immersione in 3 giorni e in condizioni operative complesse. Tali tipologie di intervento, infatti, richiedono attrezzature specifiche e la realizzazione ad hoc di componenti in grado di resistere alle elevate pressioni cui la condotta è sottoposta. Peraltro, le perdite erano localizzate su un tratto particolarmente critico dell’infrastruttura, soggetto a condizioni di esercizio molto gravose per effetto del moto ondoso continuo e della vicinanza alla scogliera.

Nello specifico, si è trattato di un intervento non più procrastinabile. Con questo intervento di recupero questa infrastruttura garantirà un servizio più stabile, efficiente e resiliente a beneficio dell’intero territorio servito da Rivieracqua. In quest’ottica, sono in programma ulteriori azioni future di monitoraggio con robot sottomarino (ROV) sistematico.

Pur consapevole che lavori di tale portata possano comportare temporanee interruzioni del servizio in alcune aree, Rivieracqua ci tiene a precisare che si tratta di interventi indispensabili per tutelare la risorsa idrica e assicurare una gestione moderna e sostenibile dell’acqua pubblica.

L’azienda ringrazia la cittadinanza per la pazienza e la collaborazione dimostrate, e conferma il proprio impegno nella manutenzione programmata e nell’ammodernamento costante delle infrastrutture, con l’obiettivo di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze delle comunità locali.