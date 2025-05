Esplorare Sanremo e Dintorni: Perché il Noleggio Auto è la Scelta Giusta

Sanremo non è solo la città dei fiori e del Festival della Musica Italiana: è anche un punto di partenza perfetto per esplorare la Riviera dei Fiori in totale libertà. Dal centro storico al lungomare, passando per l’entroterra ligure e i borghi vista mare, ogni itinerario ha qualcosa di unico da offrire. E per chi vuole vivere tutto questo senza vincoli o tratte obbligate, il noleggio auto si rivela la soluzione più conveniente.

Sanremo, tra mare, storia e lifestyle

Sanremo è una città che unisce tradizione e modernità in un equilibrio tutto suo. Passeggiando per il centro si percepisce subito la sua anima elegante, fatta di palazzi liberty, boutique alla moda e di scorci che guardano il mare. Basta, però, allontanarsi di qualche minuto per scoprire un volto più autentico e raccolto, tra vicoli antichi, giardini fioriti e lunghe passeggiate nei pressi della costa.

Il simbolo per eccellenza è il Casinò Municipale, con la sua facciata imponente e lo stile Belle Époque che racconta la storia di una Sanremo mondana e vivace, frequentata da artisti e celebrità sin dai primi del Novecento. A pochi passi, vi attende La Pigna, il centro storico arroccato, fatto di salite, archi in pietra e di piccoli cortili nascosti: un vero labirinto medievale che vi regalerà degli scorci pittoreschi e un’atmosfera senza tempo.

Se amate le attività all’aria aperta, non potete perdervi la pista ciclabile del Parco Costiero, una delle più belle d’Europa: si snoda per oltre 20 km lungo il mare, attraversando paesaggi spettacolari tra Sanremo, Ospedaletti e San Lorenzo al Mare. Perfetta da percorrere in bici o anche solo a piedi, magari al tramonto.

Infine, un tuffo nella natura vi aspetta ai Giardini di Villa Ormond, un’oasi verde a due passi dal centro, ricca di specie esotiche, fontane e di angoli romantici.

Anche se le distanze in città non sono eccessive, avere un’auto a noleggio può fare davvero la differenza per chi vuole muoversi senza vincoli tra i vari punti d’interesse, oppure per raggiungere con facilità le spiagge nei dintorni, i borghi collinari o altri angoli meno battuti della Riviera dei Fiori.

Perché noleggiare un’auto a Sanremo è una buona idea?

Noleggiare un’auto a Sanremo è una scelta pratica che può migliorare notevolmente la vostra esperienza di viaggio. Se da un lato la città si visita facilmente anche a piedi, dall’altro avere un veicolo a disposizione vi garantisce quella libertà di movimento che fa la differenza, soprattutto se avete in programma di esplorare i dintorni o di spostarvi con frequenza durante il vostro soggiorno.

Pensate, ad esempio, a chi arriva in treno o a chi atterra all’aeroporto di Nizza: con un’auto a noleggio si evitano i vincoli degli orari dei mezzi pubblici e le lunghe attese per i taxi, potendo raggiungere il proprio hotel o appartamento in totale autonomia. Lo stesso vale per chi proviene da Imperia o da altre località liguri: niente corse contro il tempo o cambi di mezzi, ma solo la tranquillità di potersi organizzare secondo i propri ritmi.

Il noleggio auto a Sanremo è comodo anche per chi viaggia con bagagli ingombranti, attrezzature sportive o semplicemente per coloro che preferiscono muoversi con un maggiore comfort.

Che si tratti di una vacanza attiva, di un weekend romantico o di un viaggio con tutta la famiglia, con un mezzo a vostra disposizione potrete ottimizzare tempi e spostamenti, senza rinunciare a nulla.

Dintorni di Sanremo da scoprire con l’auto a noleggio

A pochi minuti dalla costa si trova Bussana Vecchia, un borgo abbandonato dopo il terremoto del 1887 e oggi rinato come villaggio d’artisti. Tra atelier, gallerie e scorci suggestivi, passeggiare tra le sue viuzze è come entrare in un mondo sospeso nel tempo.

Proseguendo nell’entroterra, non potete perdervi Dolceacqua e Apricale: due gioielli medievali della Val Nervia. Dolceacqua vi accoglie con il suo ponte romanico e il castello dei Doria, mentre Apricale si arrampica su un crinale di pietra, con stradine ripide, piazzette e una vista spettacolare.

Per qualcosa di davvero insolito, c’è Seborga, il “principato” che rivendica una sua identità storica indipendente. Qui, oltre al fascino del borgo, troverete anche un pizzico di mistero e tanta ospitalità.

Se amate la natura e il trekking, potete dedicarvi a un’esplorazione nella Val Nervia o nella Valle Argentina, dove vi aspettano sentieri, borghi rurali e paesaggi incontaminati, perfetti per una giornata immersi nel verde.

E se l’idea è quella di varcare il confine nazionale, bastano pochi chilometri per arrivare in Costa Azzurra: Mentone, con il suo centro elegante e il lungomare color pastello, è la meta perfetta per un’escursione tra charme francese e brezza mediterranea.

Esperienze speciali con il noleggio di un'auto di lusso a Sanremo

Se per voi viaggiare non è solo “spostarsi”, ma vivere un’esperienza da ricordare, allora vale la pena considerare qualcosa di speciale: il noleggio auto di lusso a Sanremo.

Immaginate di percorrere la strada litoranea al tramonto, con la brezza marina che entra dai finestrini abbassati e il comfort di una berlina elegante o di una cabrio sportiva che rende ogni momento ancora più memorabile.

Che si tratti di un weekend romantico, di un anniversario da festeggiare con stile o semplicemente della voglia di concedersi un’esperienza premium… ogni tragitto diventerà parte del vostro viaggio.

Conclusione

Che decidiate di rimanere a Sanremo o di esplorare i suoi dintorni, avere un’auto a disposizione rende tutto più semplice, comodo e su misura per voi. Niente corse contro il tempo o dei programmi rigidi: solo la libertà di vivere il viaggio con i vostri ritmi, fermandovi dove e quando vi va.

E se poi volete aggiungere un tocco di stile, il noleggio di un’auto di lusso può trasformare ogni spostamento in un vero e proprio piacere. Perché, in fondo, la Riviera dei Fiori merita di essere vissuta con tutti i sensi.















Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.