Spunta un ricorso al Tar contro il decreto del presidente Scajola sulla riorganizzazione della Provincia di Imperia

Prende la strada del Tar il decreto firmato dal presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola, che nelle settimane scorse ha rivoluzionato la macrostruttura dell’ente e comportato l’eliminazione di alcune posizioni dirigenziali.

Il provvedimento, divenuto operativo lo scorso 1° maggio, ha infatti portato alla soppressione di due incarichi apicali, ovvero quelli di Mauro Balestra e Patrizia Migliorini. Quest'ultima ora ha deciso di impugnare il decreto davanti al Tar della Liguria, Sezione Lavoro.

Il ricorso di fatto obbliga la Provincia a costituirsi in giudizio per difendere la legittimità del provvedimento di riorganizzazione. Per questo, l’amministrazione ha conferito incarico legale all’avvocato Simone Carrea dello studio Piciocchi di Genova, che già in passato aveva assistito l'ente nella causa per il demansionamento della dirigente Migliorini. Il caso ora è nelle mani del Tribunale Amministrativo Regionale, che dovrà pronunciarsi sulla legittimità della decisione del presidente Scajola e sulle conseguenze per i dirigenti esclusi.