Successo nazionale per Ospedaletti: la 2a A dell'Istituto Comprensivo Sanremo Ponente vince con i Gormiti

Il Sindaco di Ospedaletti e tutta l'Amministrazione comunale esprimono i loro complimenti e sinceri ringraziamenti alla Classe 2^ A dell'Istituto Comprensivo Sanremo Ponente che ha sede nel plesso scolastico ospedalettese di Corso Marconi, per essersi aggiudicata il primo posto assoluto al contest riguardo il progetto didattico 'Gormiti – The New Era Game' la cui finale nazionale si è svolta a Jesi nella Regione Marche.

"Il nostro sentito plauso va alle insegnanti Valentina Ghigo e Cinzia Villani che, oltre ad aver accompagnato i giovani studenti e studentesse nella lunga trasferta in centro Italia, hanno coordinato i lavori e la preparazione degli allievi su temi di strettissima attualità quali sono la sostenibilità e la consapevolezza ambientale. Tutto ciò ci fa ben sperare nel futuro e conferma che le politiche giovanili praticate ad Ospedaletti stanno dando i frutti sperati, sia in ambito scolastico che culturale, sociale e sportivo”