Pastorino (PD) "Tariffe acqua nell'imperiese, conguagli allucinanti mettono in ginocchio cittadini e imprese ma il governo tace"

"Ho discusso oggi in Commissione attività produttive alla Camera la mia interrogazione al ministero dell'Ambiente sugli aumenti delle tariffe dell'acqua nell'imperiese in cui chiedevo al governo nazionale di occuparsi del caso, viste le difficoltà per aziende e cittadini. Ma la risposta del sottosegretario ha mostrato l'assenza di supporto con un ennesimo silenzio da parte del ministero che non può e non deve però ricadere su cittadini e imprese". Lo ha detto Luca Pastorino, deputato ligure del Partito Democratico, dopo la risposta alla sua interrogazione sulle tariffe dell'acqua nella provincia di Imperia.

"Ho appreso che l'ente di gestione ha trasmesso già a luglio 2024 il piano tariffario 2024-29 all'autorità competente ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ma dopo quasi un anno ancora la fase di istruttoria non è stata ultimata. E' inaccettabile che non ci sia un intervento centrale da parte del Governo visti i rincari allucinanti: chiedevamo una mano al fine porre fine a questo silenzio inverosimile da parte di ARERA, ma tutto è fermo. Continueremo a cercare l'aiuto che nessuno ancora ha dato: Regione Liguria si è mossa ma ancora senza successo, ecco perché continueremo a rivolgerci al ministero per ottenere le dovute risposte. Quel che sta accadendo è quanto di più lontano dalla tutela di consumatori e aziende".