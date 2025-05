Volontario ricopre i buchi a San Martino, il comune di Sanremo risponde: "I cittadini non si sostituiscano agli operai"

In merito ad una lettera inviata da un lettore a Sanremonews, il Comune di Sanremo comunica che "il quartiere di San Martino, come testimoniato da alcuni articoli on line, è stato oggetto di numerose azioni da parte della squadra di pronto intervento".

"I lavori disposti dall’ufficio viabilità hanno riguardato, specifica l'ente, sia la manutenzione dell’arredo urbano sia la copertura di buche stradali. Ad essere interessata è stata anche la parte adiacente via Vesco dove, per la presenza di un cantiere a fondo strada, gli interventi non possono essere definitivi fino alla conclusione dello stesso per il continuo passaggio di mezzi di lavoro".

Infine, il Comune ricorda "che i cittadini non possono autonomamente effettuare lavori sul patrimonio comunale, sostituendosi agli operai. Gli interventi devono infatti essere eseguiti con determinati criteri di sicurezza, come ad esempio non azzerando lo scalino che divide il marciapiede dalla sede stradale per garantire il deflusso dell’acqua piovana".