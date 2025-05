L'Amministratore Unico di Arte Imperia domani ospite de 'L'Intervista' con Gianni Micaletto

E' Antonio Parolini, amministratore unico di Arte Imperia, affermato commercialista e revisore dei conti in molti enti e società, il protagonista della nuova puntata del format web tv “L'intervista”, a cura del giornalista Gianni Micaletto, visibile da domani alle 7 direttamente sulla prima pagina di SanremoNews.

Lo studio Parolini è ormai stabilmente tra le eccellenze italiane di settore, per il quarto anno consecutivo inserito nella speciale graduatoria “100 Best in Class”. Tra i temi affrontati, il nodo-Bolkestein sulle concessioni demaniali legate alle spiagge, con i dati sulla consistenza del comparto nell'Imperiese ed i possibili sviluppi normativi; l'avvento dell'intelligenza artificiale nel nostro quotidiano e in svariati campi produttivi, tra vantaggi e potenziali pericoli; le condizioni di salute dell'economia nel Ponente e l'importanza del bilancio di sostenibilità; numeri aggiornati e progetti di Arte (ex Iacp) per rispondere ai bisogni dell'edilizia sociale.