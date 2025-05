Per 'Bordighera Outdoor Experience 2025' in arrivo modifiche alla viabilità cittadina

Il Comune di Bordighera informa che, in occasione dell’evento Bordighera Outdoor Experience 2025 in programma dal 31 maggio al 2 giugno prossimi, sono stati disposti i seguenti provvedimenti.

Dalle ore 8.00 di sabato 31 maggio fino alle ore 20.00 di domenica 1 giugno 2025, per tutti i veicoli, eccetto per i mezzi tecnici autorizzati, d’emergenza, taxi e aventi diritto, saranno istituiti:

il divieto di sosta, con rimozione forzata, per tutti i veicoli nel piazzale di via Cornice dei due Golfi/Cian d’Innamurai (Piazzale di Montenero);

il divieto di sosta con rimozione forzata nel Piazzale Sant’Ampelio;

il divieto di transito a tutti i veicoli in Via S. Ampelio dall’intersezione con via Arziglia al Piazzale Guggenheim.

I veicoli provenienti da Piazza Mazzini potranno accedere in via Sant’Ampelio sino al Piazzale Peggy Guggenheim con chiusura definitiva in corrispondenza del Piazzale Sant’Ampelio.

Per consentire lo svolgimento della Beodo Trail competitiva e non competitiva, lunedì 2 giugno 2025 dalle ore 6.00 alle ore 17.00 nel Piazzale Otto Luoghi e nell’area dietro il Comune saranno istituiti:

il divieto di sosta con rimozione forzata per il montaggio delle strutture necessarie allo svolgimento della manifestazione podistica;

il divieto di transito nell’area dietro il Comune;

l’interruzione temporanea della circolazione, regolata da Agenti della Polizia Municipale, nei tratti di strada interessati allo svolgimento della marcia.

La marcia seguirà il percorso: partenza piazzale del Capo – via al Capo – piazza del Popolo – via Pompeo Mariani – via della Madonnetta – via del Beodo – Monte Nero – via Al Camposanto – via Garnier e arrivo sul piazzale del Capo.

L’area dietro il comune sarà destinata al raduno, partenza e arrivo dei partecipanti alla manifestazione, e sarà opportunamente indicata con la segnaletica verticale.

I partecipanti alla manifestazione, nei tratti di strada non disciplinati nei punti precedenti, dovranno attenersi alle norme specifiche del Codice della Strada.