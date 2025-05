Disabili, al via un corso per la preparazione al concorso pubblico di Asl 1 Liguria

Prende il via un corso completo per la preparazione, proposto da formazione giuridica, al concorso pubblico di Asl 1 Liguria per la copertura a tempo indeterminato e pieno di ventisette posti di assistente amministrativo dell'area degli assistenti, interamente riservato alle categorie di persone disabili, di cui al comma 1, art. 1 della legge 12.3.1999, n. 68 .

Per informazioni contattare la referente del corso, la dottoressa Guarducci al 3486809930 oppure inviare una mail al seguente indirizzo: sgformazionegiuridica@gmail.com.