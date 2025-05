Ospedaletti, decisione dell'Amministrazione: aggiornati gli oneri di urbanizzazione: +1,015% nel 2025

Il Comune di Ospedaletti ha approvato l’aggiornamento annuale degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per l’anno 2025, applicando un incremento dell’1,015% rispetto all’anno precedente. Lo ha deciso all’unanimità la Giunta Comunale nella seduta del 10 aprile, recependo l’aumento ISTAT registrato nel periodo tra febbraio 2024 e febbraio 2025.

Con la delibera il Comune adegua le tariffe dovute da chi intende realizzare nuovi edifici o avviare interventi edilizi sul territorio, come previsto dalla normativa regionale e dal Testo Unico dell’Edilizia. Le nuove tabelle aggiornate, allegate alla delibera e già in vigore, saranno utilizzate dall’Ufficio Edilizia Privata per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi. I valori riguardano tutte le tipologie di intervento: dalla nuova costruzione alla ristrutturazione, fino alle sistemazioni esterne e ai cambi di destinazione d’uso. Le categorie coinvolte spaziano dal residenziale al commerciale, dal turistico all’industriale, includendo anche parcheggi, servizi e direzionale. Per ogni tipologia sono previste specifiche tariffe calcolate in base alla destinazione d’uso, alla tipologia dell’intervento e ad eventuali riduzioni o incentivi previsti dal regolamento comunale.

"L’adeguamento - spiegano gli uffici comunali - è un passaggio tecnico obbligatorio che tiene conto delle variazioni del costo della vita e serve a mantenere in equilibrio i conti legati alle opere di urbanizzazione che il Comune è chiamato a garantire. Si tratta di un intervento che, pur nella sua natura amministrativa, ha un impatto concreto su chi investe in edilizia e urbanistica nel territorio ospedalettese". Oltre alla tabella principale, la Giunta ha approvato anche due allegati operativi, che contengono le istruzioni per calcolare gli oneri relativi, ad esempio, alla realizzazione di piscine o alla ristrutturazione pesante degli immobili. Le nuove tariffe sono già disponibili e pubblicate all’albo pretorio online del Comune.