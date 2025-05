Il 'Sanremo Levante' ottiene la "Blue Schools": l'ambita certificazione per la tutela dell'ambiente marino (foto)

Grande successo per la cerimonia di premiazione del progetto europeo Blue Schools, svoltasi il 17 maggio nella splendida cornice dei giardini Albert I di Nizza. L'iniziativa, promosso dalla "Coalizione EU4Ocean" e sostenuto dall'Unesco e dalla Commissione Europea, che mira a sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza della tutela dell'ambiente marino, ha visto il riconoscimento di diverse scuole europee che si sono distinte per i loro progetti innovativi e il loro impegno concreto.

Tra gli istituti premiati, grande soddisfazione è stata espressa per il riconoscimento ottenuto dall'Istituto Comprensivo Sanremo Levante (dirigente Anna Maria Fogliarini), che ha partecipato con gli alunni della classe 5B del plesso Scaini, guidati dalle docenti Stefania Ansaldi e Anna De Girolamo, dalla scuola Marcel Pagnol di Nizza e dalla scuola Saint-Charles di Monaco. Queste istituzioni hanno dimostrato una particolare dedizione nell'integrare i temi legati al mare nei loro programmi didattici, promuovendo attività pratiche e coinvolgenti per gli studenti.

È stato realizzato un progetto educativo transfrontaliero con la costruzione di un gioco da tavolo, da parte degli studenti delle tre scuole, per sensibilizzarli alle sfide della conservazione e della biodiversità del mondo marino. La Métropole Nice Côte d'Azur ha sostenuto e finanziato l'incarico affidato all'associazione Centre Découverte Mer et Montagne (CDMM) per la costituzione del progetto e l'animazione del monitoraggio pedagogico. L'associazione ha anche coordinato gli elementi del gioco realizzati dalle scuole Saint-Charles e dall'Istituto Comprensivo Sanremo Levante.

"Un ringraziamento speciale va alla Città Metropolitana di Nizza, riferiscono dall'istituto, per il suo prezioso supporto nell'organizzazione dell'evento e per la sua sensibilità verso le tematiche ambientali. La riuscita della manifestazione è stata resa possibile anche grazie al contributo fondamentale del Rotary Club di Sanremo, Monaco e Nizza. In particolare, l'Istituto Comprensivo Sanremo Levante desidera ringraziare sentitamente l'avvocato Maurizio Foglino del Rotary Club di Sanremo per il suo prezioso sostegno".

Il progetto Blue Schools, finanziato dall'Unione Europea, si pone l'obiettivo di creare una rete di scuole "blu" in tutta Europa, incentivando la conoscenza degli ecosistemi marini, la loro salvaguardia e la promozione di comportamenti sostenibili. La cerimonia di premiazione di Nizza ha rappresentato un importante momento di condivisione di buone pratiche e di celebrazione dell'impegno di studenti e docenti verso un futuro più blu. Durante l'evento, rappresentanti delle istituzioni locali ed europee hanno sottolineato come l'educazione ambientale rappresenti un pilastro fondamentale per affrontare le sfide legate al cambiamento climatico e alla protezione della biodiversità marina. I progetti presentati dalle scuole premiate sono stati lodati per la loro creatività, il loro rigore scientifico e il loro impatto concreto sulla consapevolezza ambientale dei giovani.

La giornata si è conclusa con la promessa di continuare a investire nell'educazione al mare, con l'auspicio che sempre più scuole aderiscano al progetto Blue Schools, contribuendo a formare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti del prezioso ambiente marino.