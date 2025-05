Pegaso: l’Università che ti apre nuove strade

Immagina un'istruzione superiore che segue i tuoi ritmi, che si adatta alle tue esigenze quotidiane e che non ti chiede di mettere in pausa la tua vita. È proprio quello che offre l'Università digitale Pegaso: un modello educativo rivoluzionario che unisce flessibilità digitale e qualità accademica senza compromessi. Pegaso è la risposta moderna per chi cerca di conciliare studio, lavoro e ambizioni personali, tutto in un unico percorso formativo avanzato.

Un nuovo modo di vivere l’Università

Hai mai pensato a un’università che si adatta alla tua vita e non il contrario? Con il supporto dell’Università Telematica Pegaso, questo concetto può diventare una realtà.

L’Università Telematica Pegaso è stata progettata con l'obiettivo di offrire un'istruzione di qualità, accessibile e flessibile, pensata appositamente per chi ha impegni lavorativi, ambizioni elevate e un desiderio di crescita personale e professionale.

Studiare con l'Università digitale Pegaso significa avere la libertà di organizzare il proprio percorso educativo senza vincoli di tempo e luogo: che tu sia al parco, nel tuo salotto, in pausa dal lavoro o in una caffetteria, l'accesso ai materiali di studio è garantito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attraverso una piattaforma e-learning all'avanguardia. Riconosciuta dal MUR - Ministero dell’Università e della Ricerca - Pegaso assicura una formazione conforme agli standard accademici più elevati, offrendo programmi aggiornati che rispondono sia alle esigenze del mercato del lavoro, sia agli interessi personali degli studenti.

Non una semplice laurea, ma un vero vantaggio

Optare per l'Università Pegaso significa ben più che iniziare un percorso di laurea: significa aprirsi verso nuove opportunità professionali e di crescita personale. Pegaso offre un'opportunità concreta per cambiare prospettiva, ampliare le competenze e accedere a nuove possibilità professionali. Con un ampio ventaglio di corsi di laurea triennali e magistrali, nonché master e percorsi post-laurea, l’Università Telematica Pegaso si distingue per la sua capacità di coprire diversi settori del sapere, dall'economia aziendale all'informatica, passando per le scienze dell’educazione, le scienze motorie, l’ingegneria e la giurisprudenza.

Grazie alla modalità online delle lezioni, Pegaso combina in modo efficace la flessibilità dell'apprendimento digitale con il rigore accademico necessario per garantire un'istruzione di qualità e riconosciuta. Gli esami, svolti con rigorosi standard accademici, assicurano la validità e il riconoscimento della formazione ricevuta. Gli studenti possono gestire il proprio tempo efficacemente, integrando lo studio con impegni lavorativi o personali, senza compromettere l'acquisizione delle competenze necessarie per avanzare professionalmente.

Cosa trovi in Pegaso:

Corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico: Un'ampia offerta formativa che permette di scegliere il percorso più in linea con le proprie aspirazioni professionali.

Un'ampia offerta formativa che permette di scegliere il percorso più in linea con le proprie aspirazioni professionali. Master e percorsi post-laurea: Programmi avanzati per continuare la formazione oltre la laurea, ampliando ulteriormente le proprie qualifiche e conoscenze.

Programmi avanzati per continuare la formazione oltre la laurea, ampliando ulteriormente le proprie qualifiche e conoscenze. Piattaforma e-learning 24/7: Accesso continuo ai materiali di studio da qualunque luogo, a qualunque ora, per garantire massima flessibilità e indipendenza.

Accesso continuo ai materiali di studio da qualunque luogo, a qualunque ora, per garantire massima flessibilità e indipendenza. Tutoraggio personalizzato: Supporto costante in ogni fase del percorso accademico, focalizzato sulle questioni burocratiche e amministrative, dalla fase dell'iscrizione fino al conseguimento della laurea.

Scegliere Pegaso significa quindi abbracciare un'istruzione che va oltre la tradizionale esperienza universitaria, proiettandosi verso un futuro di successo nel quale la formazione si trasforma in un vero e proprio vantaggio competitivo.

Perché scegliere Pegaso

Scegliere l'Università Telematica Pegaso significa affidarsi a un istituto che supporta attivamente ogni studente nel suo percorso di crescita. Il nostro modello educativo è pensato per convertire il tempo dedicato allo studio in un reale vantaggio per il futuro professionale e personale di ciascuno studente. Il team di tutor di Università Pegaso – Vantaggio, offre assistenza burocratico-amministrativa completa, dalla fase dell'iscrizione fino al conseguimento della laurea, assicurando che ogni studente possa navigare il percorso accademico senza intoppi.

Parallelamente, il Career Service del gruppo Multiversity e la piattaforma Jobiri forniscono un supporto essenziale fin dal primo giorno di immatricolazione. Questo dipartimento specializzato si dedica a servizi cruciali come l'ottimizzazione del curriculum vitae, l'orientamento professionale per indirizzare gli studenti verso le aziende e i settori più adatti alle loro aspirazioni, e la stesura di cover letter, elementi sempre più richiesti nei processi di selezione. Per aiutare gli studenti a superare l'ansia e ad affrontare con sicurezza i colloqui di lavoro, vengono anche organizzate simulazioni di colloquio, particolarmente utili per chi si trova ad affrontare questa esperienza per la prima volta.

Affidarsi a Pegaso significa quindi non solo acquisire una formazione accademica di primo livello, ma anche costruire una solida base per una carriera di successo, supportati da un team che valorizza ogni aspetto del percorso studentesco.

Pionieri del futuro della formazione

L'Università digitale Pegaso apre nuove strade nel mondo dell'educazione superiore, demolendo le barriere tradizionali e offrendo una flessibilità senza precedenti. Attraverso il suo approccio innovativo all'apprendimento online e il sostegno continuo, Pegaso non è solo un luogo di apprendimento, ma un trampolino di lancio verso il successo in un mercato globale in costante evoluzione. Optare per l’Università digitale Pegaso significa scegliere di investire nel proprio futuro, trasformando ogni sfida in un'opportunità di crescita. Non si parla solo di ottenere una laurea, ma di aprire le porte a un mondo di possibilità infinite.

Vuoi una laurea riconosciuta, moderna, accessibile?

Vuoi trasformare il tempo che hai in valore per il tuo futuro?

Sei nel posto giusto!

Per tutte le informazioni sui corsi offerti, per una consulenza gratuita personalizzata o per ricevere assistenza per l'iscrizione, l'Università Pegaso - Vantaggio è pronta ad aiutarti. Contatta il nostro ufficio orientamento all’800 27 00 23 o invia una mail a ecp.vantaggio@unipegaso.it.

Con Pegaso, il tuo futuro non è solo un sogno da raggiungere, ma una realtà a portata di mano. Inizia oggi il tuo viaggio verso il successo!

















