'Uguaglianza contro ogni discriminazione': Sanremo celebra la Giornata contro l'omolesbobitransfobia

In occasione della Giornata internazionale contro l'omolesbobitransfobia, in programma sabato 17 maggio, il Comune di Sanremo esporrà i loghi dell’iniziativa e metterà a disposizione materiale informativo nei luoghi culturali della città, biblioteca e museo, per sensibilizzare la cittadinanza su questa tematica.

“Con questa iniziativa vogliamo riaffermare i valori di uguaglianza contro ogni forma di discriminazione – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara - La giornata internazionale contro l'omolesbobitransfobia è stata infatti istituita con una risoluzione del Parlamento Europeo del 26 aprile 2007, per sottolineare i principi di pari dignità di ogni persona e della libertà individuale”.

Il Comune di Sanremo aderisce alla Rete italiana delle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali (RE.A.DY) impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale, identità di genere o altri fattori riconosciuti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e internazionale.

“Siamo profondamente grati al Comune di Sanremo e al vicesindaco Fulvio Fellegara per il suo impegno concreto in occasione della Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia – ha detto Marco Antei, presidente di M.I.A. Arcigay Imperia - Ritengo fondamentale che le istituzioni del territorio si facciano portavoce di una cultura del rispetto e dell’inclusione. Esporre i simboli della lotta alle discriminazioni e diffondere materiali informativi nei luoghi della cultura è un gesto semplice ma potente, che parla a tutta la cittadinanza e in particolare a chi, ancora oggi, può sentirsi solo e indifeso. Sanremo si conferma anche in questa occasione un luogo dove i diritti non sono solo parole, ma azioni concrete. Nella speranza che anche altri comuni della provincia di Imperia possano contribuire al più presto con iniziative simili, auguriamo a tutte e a tutti un futuro senza discriminazioni”.