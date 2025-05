Sanremo, quarto concerto per “Musica Arti & Mestieri”: il duo Cazzin-Genova alla Federazione Operaia

Dopo il successo dei precedenti tre concerti, uno dei quali riservato alle scuole, la rassegna “Musica Arti & Mestieri . I Concerti della F.O.S.” prosegue Domenica 18 maggio alle ore 18 sempre presso il “Piccolo Teatro Matuziano”, ovvero il salone della Federazione Operaia in Via Corradi. In questa occasione il pubblico potrà ascoltare un ricco programma cameristico offerto da un duo di pianoforte a quattro mani. Si tratta del sodalizio tra due pianiste con lunga esperienza e valida preparazione: Juanita Cazzin e Roberta Genova.



Juanita Cazzin si è diplomata brillantemente nel 1992 in Pianoforte al Conservatorio di Brescia studiando con la Prof.ssa Luisella Minini presso la Scuola Civica di Musica di Milano e la Prof.ssa Porrini. Ha svolto un Alto Corso di perfezionamento al Conservatorio di Nizza (Francia) nel 1993. Ha partecipato a diversi Concorsi, classificandosi al II posto Al Concorso Giovani Talenti di Voghera nel 1990 ed al III posto – Sezione Musica Contemporanea - Concorso Città di Gorgonzola (MI) nel 1994.

Roberta Genova ha studiato presso la Scuola di Musica “O. Respighi” di Sanremo, sotto la guida della Prof.ssa Gea Colombo, diplomandosi con la Prof.ssa Carmen Grinda Pastore al Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Torino con ottimi voti, nel giugno del 1992. Ha suonato nell’Orchestra Ritmo Sinfonica di Reddy Bobbio e ha diretto il Coro della Scuola di Musica “O. Respighi” di Sanremo, partecipando a Concerti organizzati da diverse compagnie teatrali. Attualmente è docente di scuola primaria ma affianca ad essa un’attività didattica musicale con gli alunni della scuola nella quale insegna.

Juanita Cazzin e Roberta Genova formano un duo pianistico affiatato, unendo sensibilità interpretativa e doti tecniche, con un repertorio che spazia dal classicismo alla musica contemporanea. La loro collaborazione artistica è caratterizzata da un profondo dialogo musicale, capace di coinvolgere ed emozionare il pubblico.

Il concerto, sempre nell’ottica della valorizzazione del pianoforte a coda recentemente restaurato a cura della Federazione Operaia, è ad ingresso gratuito.