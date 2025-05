Sanremo: la musica si fa solidarietà per la LILT con un grande concerto al Casinò

Domenica 18 maggio al Teatro del Casinò di Sanremo, alle ore 17, si terrà un concerto di beneficenza a favore della LILT di Sanremo

“Siamo lieti di invitare la cittadinanza – spiegano dalla LILT - ad un evento di grande intensità emotiva e valore sociale: un concerto speciale dove la musica diventa messaggio di speranza e strumento di solidarietà. Protagonista della serata saranno il duo flauto e pianoforte (Pulinetti e Repola), i pianisti (Odobashi e Bianchi) e la Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori “Note Libere” – APS, una straordinaria realtà musicale nata a Sanremo nel 2013 e composta da talentuosi giovani musicisti tra i 10 e i 20 anni.

L’Orchestra ha calcato palcoscenici prestigiosi, tra cui il Teatro Ariston di Sanremo, il Festival Internazionale della Musica di Genova, la Sala Estense di Ferrara, il Teatro Filodrammatici di Cremona e il Festival teatrale di Borgio Verezzi, esibendosi anche in Francia. È risultata vincitrice del Concorso Internazionale Riviera dei Fiori ed è stata ospite al Premio Tenco 2017 e 2021, collaborando con artisti del calibro di Giuliano Sangiorgi. Sotto la guida dei Maestri Fabrizio Ragazzi e Cristina Orvieto, Note Libere ha interpretato opere di rilievo internazionale come la Sunrise Mass di Ola Gjeilo, il Requiem di Gabriel Fauré e la Septem Ultima Verba di Michael John Trotta, presentata in prima europea a Napoli e Roma con grande apprezzamento di pubblico e critica. La loro energia e il loro talento si uniranno a una nobile causa: sostenere le attività della LILT di Sanremo, in prima linea nella prevenzione oncologica e nel supporto ai malati su tutto il territorio della nostra Provincia.

Non sarà solo un concerto, ma un'occasione per stare insieme emozionarsi e fare la differenza, dove ogni nota suonata sarà un inno alla vita”.