Visita a Ceriana e Bajardo nell'entroterra sanremese per l'Assessore regionale al Turismo Luca Lombardi

L'assessore regionale al Turismo e Marketing territoriale Luca Lombardi è statp in visita questa mattina a Ceriana e a Baiardo dove ha incontrato le amministrazioni locali. “Le piccole realtà come Ceriana e Baiardo - ha dichiarato Lombardi - sono ingranaggi fondamentali per far funzionare al meglio la macchina turistica del territorio in particolare e della Regione in generale. E' fondamentale trovare un'unità di intenti e, a tal proposito, ho trovato massima disponibilità da parte delle due amministrazioni per intraprendere un percorso comune rivolto alla massima promozione e valorizzazione del nostro entroterra”.

A Ceriana l'assessore ha incontrato il sindaco Maurizio Caviglia e il vicesindaco Paolo Roverio mentre a Baiardo ha incontrato il sindaco Remo Moraglia, il vicesindaco Fabrizio Zappettini, l'assessore Daniela Martini e il presidente del consiglio comunale Riccardo Gasciarino.