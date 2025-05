Sanremo: scontro tra una moto ed un camion di Amaie Energia in via Val D'Olivi, 60enne in elicottero al Santa Corona (Foto)

Incidente stradale, questa mattina intorno alle 7.30 in via Val D’Olivi a Sanremo, a pochi metri dall’incrocio con corso Cavallotti. Per cause ancora in via d’accertamento si sono scontrati una moto di grossa cilindrata e un camioncino di Amaie Energia. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote che è finito sull’asfalto.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Rossa, la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco. L’uomo alla guida della moto, un 60enne, è stato medicato sul posto ed è poi stato chiesto l’ausilio dell’elicottero Grifo che, dopo il rendez vous all’eliporto di Capo Verde, lo ha portato al ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure. Ha riportato un trauma cranico ed una serie di ferite e probabili fratture alle gambe.

Per consentire i soccorsi via Val D’Olivi è stata momentaneamente chiusa al traffico e si sono formate lunghe code nella zona di San Martino.