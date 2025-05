Sanremo: Nuovo Open Job per il Ristorante Burger King

Burger King si prepara all’apertura del nuovo ristorante a Sanremo e prosegue la selezione del personale con una nuova giornata di reclutamento, dedicata alla ricerca di operatori fast food part-time (24 ore settimanali).

L’open job si terrà:

Mercoledì 21 maggio, alle ore 9:30 presso il Best Western Hotel Nazionale Via Giacomo Matteotti 3 – 18038 Sanremo

I candidati interessati sono invitati a presentarsi con il proprio curriculum vitae, oppure a inviarlo anticipatamente all’indirizzo: ru@selfburger.it .

I nuovi assunti svolgeranno la formazione iniziale presso il ristorante Burger King di Imperia, già operativo, per poi entrare a far parte del team che inaugurerà il punto vendita di Sanremo.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per chi desidera entrare in un’azienda dinamica e in crescita, contribuendo in prima persona all’apertura di uno dei marchi più noti della ristorazione veloce.

Non perdere questa occasione!