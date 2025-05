Tende da sole esterne per finestre da tetto: caratteristiche, vantaggi e cosa sapere prima dell’acquisto

Ma come funziona esattamente questo sistema? Quali sono i suoi punti di forza e i limiti? In questo articolo rispondiamo a tutte le domande e ti aiutiamo a scegliere la tenda da sole più adatta alle tue esigenze.Cosa sono le tende da sole per finestre da tetto?

Le tende da sole per finestre da tetto sono sistemi oscuranti esterni montati all’esterno della finestra. La loro struttura comprende:

un tessuto tecnico elastico,

un rullo a molla su cui si avvolge il materiale,

e una cassettina in alluminio da installare sopra la finestra.



A differenza di altri prodotti per la protezione solare, le tende da sole Fakro permettono di mantenere la visibilità verso l’esterno. Il tessuto è progettato per bloccare i raggi solari pur lasciando passare la luce in modo controllato.

Le tende sono disponibili in diverse varianti di trasparenza. Ad esempio, la gamma https://shop.fakro.it/accessori-per-le-finestre/accessori-esterni-per-finestre-da-tetto.html include:

tessuto con trasparenza del 10% – disponibile in 2 colori,

tessuto con trasparenza dell’1% – disponibile in 1 colore.



Tipologie di tende da sole esterne

Sul mercato esistono due categorie principali di tende da sole per finestre da tetto:

1. Tende manuali (con asta)

Sono adatte a diversi tipi di finestre, tra cui:

finestre a bilico,

finestre panoramiche,

finestre a ginocchio (collettori),

finestre a battente di vecchia generazione.



Il sistema comprende un rullo avvolgitore con il tessuto e un profilo in alluminio. Facili da usare e installare, rappresentano una soluzione semplice ed efficace.

2. Tende elettriche

Tecnologicamente più avanzate, sono alimentate dalla rete elettrica o da batterie solari integrate. Si possono comandare tramite:

telecomando,

interruttore a parete,

oppure applicazione mobile.



Questi modelli offrono massimo comfort: basta un clic per regolare l’ingresso della luce e fermare il telo nella posizione desiderata. Il materiale è in fibra di vetro rivestita in PVC, resistente e di alta qualità.

Vantaggi delle tende da sole esterne

Le tende da sole riducono l’ingresso della luce e prevengono il surriscaldamento degli ambienti. Altri benefici includono:

protezione dai raggi UV ,

, visibilità verso l’esterno anche con tenda abbassata,

riduzione del rumore in caso di pioggia,

in caso di pioggia, installazione semplice,

funzionamento intuitivo,

resistenza agli agenti atmosferici ,

, design moderno ed elegante.



Le tende da sole Fakro sono disponibili in diverse colorazioni e trasparenze, e possono essere scelte in versione manuale o elettrica a seconda delle preferenze.

Svantaggi delle tende da sole

Prima dell’acquisto, è importante conoscere anche i limiti di questo sistema. Le tende da sole:

non offrono isolamento termico invernale come le tapparelle esterne;

invernale come le tapparelle esterne; non fungono da protezione antieffrazione ;

; possono muoversi con il vento forte e generare rumori (modelli manuali);

nei prodotti economici, il tessuto potrebbe non filtrare adeguatamente o deteriorarsi velocemente.



Per questi motivi, è consigliabile scegliere tende prodotte da marchi affidabili e riconosciuti, come Fakro, che offre una garanzia di 2 anni sui propri accessori per finestre da tetto.















