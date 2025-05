Vallebona, pellegrinaggio a piedi al monumento giubilare di 'Ciapa da Cruxe' (Foto)

Pellegrinaggio a piedi al monumento giubilare di 'Ciapa da Cruxe' a Vallebona. Verrà organizzato domenica 1° giugno dalla parrocchia di San Lorenzo Martire in occasione dell'anno giubilare.

L'evento religioso sarà presieduto dal vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta. "La partenza sarà alle 16 da località 'Ciotu da Peiga'" - fa sapere don Salvatore Crisopulli - "Alle 17 la santa messa verrà celebrata dal monumento. Il percorso è campestre, quindi, è necessario attrezzarsi con scarpe comode e bastoncini. I fedeli sono invitati a partecipare. E' un avvenimento straordinario per la nostra vallata e per tutta la diocesi".

"In preparazione al pellegrinaggio sabato 17 maggio alle 20.30 in chiesa vi sarà un momento di preghiera e riflessione con la proiezione del video 'Monumento giubilare Ciapa da Cruxe'" - dice don Salvatore - "Sabato 31 maggio, invece, alle 20.30 andrà in scena il concerto del gruppo Mt. 5.13 diretto da Piergiorgio Bussani mentre domenica 1° giugno alle 10.30 vi sarà una messa solenne con i cori delle parrocchie. A Vallebona si terrà, infatti, una celebrazione unitaria".