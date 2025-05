Calcio, Prima Categoria. Ospedaletti fermato dai pali allo spareggio, sfuma il sogno promozione diretta. Orange ai playoff

Si spegne sul più bello il sogno Promozione dell’Ospedaletti che, ora, dovrà giocarsi il salto di categoria ai playoff. Lo spareggio tra le due capoliste del Girone A di Prima Categoria va al Baia Alassio, decisiva la rete di Di Mari al minuto 52. Gli orange, per contro, hanno all’attivo due pali, entrambi colpiti da Schillaci. Davanti a una notevole cornice di pubblico la gara, come prevedibile, stenta a decollare nei primi minuti. L’Ospedaletti parte bene, El Kamli prova una conclusione da lontano con la sfera che finisce alta e Grifo impegna Pampararo su calcio di punizione. Il Baia Alassio si fa vedere con un tiro da lontano di Paltrinieri, parato da Bazzoli.

All’inizio del secondo tempo Schillaci va via sulla sinistra, calcia magistralmente e colpisce l’incrocio dei pali. Al 52’ la beffa: distrazione difensiva dell’Ospedaletti, ne approfittano gli alassini che si producono in una veloce ripartenza finalizzata in rete da Di Mari. Baia Alassio in vantaggio. Gli orange non mollano, Russo calcia di poco a lato dalla distanza, mentre Schillaci colpisce nuovamente il palo, questa volta su calcio di punizione. Negli ultimi minuti di gara la grande occasione: sul calcio d’angolo battuto da Schillaci la sfera finisce sui piedi di Ambesi che calcia alto di poco.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce il salto del Baia Alassio in Promozione, mentre l’Ospedaletti si giocherà nuovamente il tutto per tutto nella finalissima playoff contro il Camporosso, che ha avuto la meglio al primo turno degli spareggi contro la Golfo Dianese. Si giocherà domenica prossima al campo ‘Ciccio Ozenda’. “C’è poco da commentare, quando in uno scontro diretto prendi due pali, crei occasioni e subisci solo una ripartenza… - così mister Fabio Luccisano al termine della partita - nel calcio gli episodi contano, ma faccio i complimenti al Baia Alassio. È un peccato, nell’arco dei 90 minuti meritavamo noi, ma nel calcio chi fa gol vince. C’è tanta amarezza, perché perdere una partita così è dura…ma nel calcio va così, si vive di episodi. Anche oggi i ragazzi hanno dato tutto”.

Baia Alassio Auxilium - Ospedaletti 1-0

Marcatori: 52’ Di Mari

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Cordì (75’ 18 Cosenza), 3 Cianci, 4 Russo (60’ 15 Barbagallo), 5 Ambesi, 6 Saih, 7 El Kamli, 8 Sartori (60’ 14 Colucci), 9 Zito, 10 Grifo (85’ 13 Molinari), 11 Schillaci

A disposizione: 12 Calcina, 16 Bacciarelli, 17 Cascone, 19 Siberie, 20 Angeli

Allenatore: Fabio Luccisano

Baia Alassio Auxilium: 1 Pampararo, 2 Vinci (55’ 20 Maxena), 3 Odasso, 4 Combi, 5 Barison (46’ 14 Michero), 6 Negroni, 7 Tomao (59’ 18 Mehmetaj), 8 Gibilaro, 9 Di Mari, 10 Sacco, 11 Paltrinieri

A disposizione: 12 Tornago, 13 Sufali, 15 Fumagalli, 16 Cannizzaro, 17 Abate, 19 Carofiglio

Allenatore: Enrico Sardo

Arbitro: Alessandro Di Maria (Chiavari)

Ammoniti: Ambesi, Cianci, Cordì, Di Mari, Paltrinieri, Sacco