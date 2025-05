Sanremo: degrado sotto i portici di Palazzo Roverizio, Interpellanza dei Consiglieri di FdI Consiglio e Balestra

I Consiglieri comunali di Fratelli d’Italia a Sanremo, Antonino Consiglio ed Elisa Balestra, hanno presentato una Interpellanza, dopo le diverse segnalazioni al nostro giornale, in relazione al degrado nel portico sotto Palazzo Roverizio, unico collegamento pedonale tra via Palazzo e via Escoffier, collega le due principali vie commerciali del centro di Sanremo ed è attraversato quotidianamente da residenti e turisti.

“Il passaggio – evidenziano i due Consiglieri - pur insistendo su un edificio di pregio storico quale Palazzo Roverizio, versa in condizioni di evidente degrado, con muri scrostati, graffiti e segni di incuria, offrendo un’immagine indecorosa del centro cittadino. Un intervento di manutenzione ordinaria, come l’applicazione di un trattamento di verniciatura, avrebbe un costo contenuto per l’Amministrazione ma un impatto significativo sull’estetica urbana e sull’accoglienza turistica. Il decoro urbano, infatti, è un elemento essenziale per il sostegno alle attività commerciali e per la valorizzazione dell’immagine della città e la mancanza di manutenzione potrebbe, nel tempo, determinare ulteriori danni strutturali e rappresentare un potenziale rischio per la sicurezza pubblica”.

I due Consiglieri, nel documento presentato, chiedono a Sindaco e Giunta se sono a conoscenza del degrado del portico tra via Palazzo e via Escoffier ed evidenziano la necessità di un intervento urgente per restituirgli decoro e funzionalità. Hanno chiesto quali siano le tempistiche per gli interventi di pulizia, tinteggiatura o riqualificazione dell’area.