Mobilitazione di soccorsi nel pomeriggio odierno per un incidente stradale verificatosi sull'Aurelia, in via Colonnello Aprosio, a Vallecrosia nei pressi dell'incrocio con via Angeli Custodi.

Sul posto sono intervenute un'automedica Alfa 3 e un'ambulanza della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia.

Non si conosce ancora la dinamica esatta dell'incidente ma un ferito, sembrerebbe un uomo sui 30 anni, è stato soccorso e trasportato in ospedale.