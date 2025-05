Ventimiglia: al liceo 'Aprosio' incontro con il noto youtuber Alan Zamboni

Fallire? E’ la cosa più naturale e utile per l’essere umano e i racconti dei fallimenti che hanno cambiato la storia dell'umanità, saranno protagonisti al liceo Aprosio di Ventimiglia.

A spiegarli con abilità comunicativa sarà un ospite d’eccezione: Alan Zamboni, autore e noto youtuber. L'appuntamento è sabato 10 alle ore 21 nell’Auditorium del liceo cittadino dove Zamboni, in arte Curiuss, uscirà dal web per raccontare al pubblico quali fallimenti celebri si sono trasformati in opportunità. Il titolo dello spettacolo è un motto di vita: “Fallisci ancora, fallisci meglio”.

Curiuss porterà il pubblico nel mondo della scienza e della scoperta, spesso costellato di intoppi ed errori. Sarà una vera e propria riflessione sul ruolo del fallimento nella scienza, in particolare sulla sua necessità per arrivare al risultato desiderato. Zamboni ha aperto il canale Curiuss nel 2015, dedicandolo ad arte, scienza e astronomia. Oggi conta 144mila iscritti. Con i suoi video ha fatto appassionare migliaia di persone a buchi neri, bosoni, teoria della relatività e fisica quantistica, attraendoli con il suo stile chiaro e coinvolgente e tanta ironia.

Raccontare il mondo scientifico a partire dai fallimenti è un’operazione che dà una prospettiva nuova e illumina meglio i processi alla base del progresso, svelando come il fallimento sia all’ordine del giorno nel mondo della ricerca e di quanto sia strutturale al conseguimento dei grandi traguardi a cui la scienza ci ha abituati.

Curiuss racconterà una delle vicende più importanti e dimenticate. Nel 1792 comincia la misurazione di una parte del meridiano terrestre con lo scopo di definire la lunghezza del metro e il conseguente sistema metrico decimale. È un’impresa unica nel suo genere che durerà sette anni e sarà costellata da una serie impressionante di problemi, imprevisti, contrattempi ed errori a ripetizione.

Durante la serata le studentesse e gli studenti delle classi 4A, 4B, 4E e 4T del liceo presenteranno il progetto “Dalla competizione alla collaborazione: la Corsa allo Spazio in ottica STEM.”

L’iniziativa porta la firma del team APROpoSItO di scienza, gruppo scientifico del liceo ventimigliese, guidato dai docenti Daniela Piliarvu e Simone Pesco, coadiuvati da alcuni insegnanti di matematica, lingue, lettere, storia, arte.

Due i risultati del progetto: 23 pannelli espositivi, tradotti nelle 4 lingue studiate al Liceo e un gioco di strategia “Space Rush”, interamente progettati, disegnati e realizzati dai ragazzi.

“Attraverso un'analisi approfondita degli eventi che hanno segnato la Corsa allo Spazio a partire dalla seconda metà del ‘900 - spiegano i docenti- con riferimento non solo alla storia, ma anche alla letteratura, alla musica, alla fisica e alla matematica, i ragazzi hanno studiato come la conquista dello spazio sia stata il simbolo di una competizione senza precedenti per la supremazia scientifica, tecnologica e ideologica tra USA e URSS”.