Saint Charles, 4500 pazienti curati in un anno e pronto soccorso con oltre 17mila accessi: “Già esaurito il budget 2024, servono più risorse”

GVM Care & Research ha diffuso i dati ufficiali sull’attività dell’Ospedale Saint Charles di Bordighera per il periodo 1 aprile 2024 – 31 marzo 2025, sottolineando la portata dei servizi offerti alla popolazione e rilanciando un appello alla Regione Liguria per l’incremento delle risorse a disposizione della struttura.

Nel dettaglio, l’ospedale ha effettuato 2.992 ricoveri ordinari, suddivisi in 1.170 per medicina generale, 537 per fisiatria, 81 per cura intermedia, 399 per chirurgia generale e 805 per ortopedia maggiore. A questi si aggiungono 211 interventi di chirurgia generale e 318 di ortopedia in day surgery, oltre a numerosi interventi ambulatoriali minori: 246 di chirurgia generale, 350 di oculistica e 475 di ortopedia. Complessivamente, sono stati oltre 4.500 i pazienti trattati chirurgicamente.

Anche l’attività ambulatoriale ha registrato numeri importanti, con 4.345 prestazioni rivolte a pazienti liguri e solo il 5,68% (247) a pazienti provenienti da altre regioni. “È evidente – sottolinea GVM – come il 95% delle prestazioni sia stato destinato ai cittadini liguri, che con ogni probabilità altrimenti sarebbero emigrati altrove per ricevere cure”.

Imponente anche l’attività del Pronto Soccorso, con 17.504 accessi complessivi: 232 in codice rosso, 1.930 in codice arancio, 8.405 in codice verde, 624 in codice bianco e ben 6.305 classificati come “codice azzurro”, ovvero urgenze differibili.

Alla luce di questi numeri, GVM ha segnalato che il budget annuo assegnato sarà già interamente utilizzato entro il mese di giugno, invitando la Regione Liguria a valutare un incremento delle risorse disponibili per il presidio ospedaliero bordigotto.

Un passaggio importante riguarda anche gli investimenti infrastrutturali: se inizialmente erano stati contrattualizzati in un massimo di 4,6 milioni di euro, ad oggi sono già stati superati i 9 milioni, necessari per far fronte alla vetustà dell’edificio, alle carenze impiantistiche e all’adeguamento tecnologico richiesto da una struttura ospedaliera moderna.

“GVM Care & Research – conclude la nota – continuerà a investire per garantire un servizio di qualità alla comunità, ma è necessario un sostegno concreto per assicurare la sostenibilità a lungo termine del presidio”.