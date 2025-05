Arrivato a Ventimiglia il treno sperimentale Cuneo-Imperia, un entusiasta Sergio Scibilia (AGB): "Un sogno che si avvera!"

Il treno sperimentale del gruppo Arenaway’s con tratta Cuneo – Imperia è arrivato alla stazione di Ventimiglia. Il gruppo ha già annunciato che sarà una corsa propedeutica allo sviluppo di treni commerciali, cosiddetti charter o a mercato, che porteranno alla creazione di pacchetti turistici ad hoc.



“Abbiamo accolto i signori Arena con le lacrime agli occhi, rincontrati dopo vent’anni, quando il signor Giuseppe - fondatore del gruppo - ci presentò la sua idea di far viaggiare nuovi treni sulla Ferrovia delle Meraviglie”, commenta con entusiasmo Sergio Scibilia, presidente dell’associazione Giuseppe Biancheri (AGB). “Oggi si è aperta una porta con un contributo di qualità, con nuovi servizi – aggiunge Scibilia -. Un grande aiuto al nostro turismo e ai cittadini dei territori della Riviera dei Fiori, della Val Roya e del cuneese. Siamo certi che il gruppo Arena riuscirà a far rinascere la nostra linea e a collegare il Mediterraneo con le Alpi, sviluppando tutti i mood di questa ferrovia (neve, turismo, bike, escursioni, pendolari, eventi, città europee). Il ‘ramo secco’ è un grande albero con radici profonde che portano a Camillo Benso di Cavour, al presidente Biancheri e non morirà mai”.