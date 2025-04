Ospedaletti, approvato il Piano Economico Finanziario Tari 2025: “Raccolta differenziata al 65%, il paese è più ordinato”

Il Consiglio comunale di Ospedaletti ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) della Tari per l’anno 2025, confermando l’impegno dell’amministrazione comunale verso un miglioramento nella gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata.

Nel commentare il provvedimento, il sindaco Daniele Cimiotti ha sottolineato i progressi compiuti negli ultimi mesi: “Finalmente abbiamo superato il 60%: siamo arrivati al 65-66% di raccolta differenziata”, ha dichiarato. “C’è stato un momento in cui la percentuale era scesa, ma ora stiamo risalendo la china. Nonostante alcuni problemi ancora presenti, si vede un miglioramento: in molti punti del paese c’è più ordine e la raccolta differenziata è aumentata rispetto al passato”.

Cimiotti ha ribadito che l’obiettivo dell’amministrazione è proseguire su questa strada, migliorando ulteriormente il servizio e l’efficienza della gestione dei rifiuti urbani. “Stiamo andando verso un miglioramento rispetto a prima”, ha concluso.

Il Piano approvato definisce il quadro economico della Tari per il prossimo anno, basato su una raccolta più efficace e su un’ottimizzazione dei costi, in linea con le normative nazionali e con i parametri fissati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).