Sanremo: Fratelli d'Italia domani in via Escoffier sui risultati del Governo Meloni in termini di occupazione

Domani pomeriggio, dalle 16 alle 19 in via Escoffier presso la statua di Mike Bongiorno a Sanremo, torna il gazebo di Fratelli d'Italia organizzato dal coordinamento provinciale e coordinamento cittadino dove gli esponenti del partito, tra cui il senatore Gianni Berrino, esporranno i risultati del governo Meloni in termini di occupazione.

“Siamo un partito che ama stare tra la gente e quindi puntualmente scendiamo in piazza almeno una volta al mese per incontrare il nostro elettorato – spiega il coordinatore cittadino Antonino Consiglio – Il lavoro non è uno slogan e dopo due anni e mezzo di governo i risultati sono evidenti: oltre un milione di nuovi contratti a tempo indeterminato, record di occupazione con oltre 24,3 milioni di persone che lavorano con un tasso di occupazione al 63%: il più alto di sempre”.

“Il primo governo della storia d'Italia guidato da una donna è anche quello che ha raggiunto il tasso di occupazione femminile più elevato della storia con ben 10 milioni di donne che lavorano grazie alle politiche messe in atto negli ultimi due anni e mezzo”, aggiunge Consiglio. Interessante anche il dato del tasso di disoccupazione giovanile: “E' calata di ben 7 punti rispetto al 2022 la percentuale delle persone tra i 15 e i 24 anni che non hanno un lavoro, la sinistra parla noi facciamo i risultati”, conclude Consiglio.